Де Йонг опередил Месси в голосовании на лучшего игрока сезона в составе «Барселоны»

24-летний нидерландский полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг назван лучшим игроком сезона-2020/2021 по итогам голосования жюри, состоящего из руководства клуба, членов фан-клуба и журналистов каталонских газет. Об этом сообщается на официальном сайте сине-гранатовых.

Де Йонгу удалось опередить в голосовании аргентинского нападающего Лионеля Месси и немецкого голкипера Марк-Андре тер Штегена.

В минувшем сезоне де Йонг принял участие в 51 встрече за «Барселону» во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться семью забитыми мячами и восемью результативными передачами. Его контракт с сине-гранатовыми рассчитан до 30 июня 2026 года, а трансферная стоимость оценивается в € 90 млн.

Напомним, что Френки де Йонг стал игроком «Барселоны» летом 2019 года, перейдя из амстердамского «Аякса» за € 86 млн.