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Лионель Месси стал свободным агентом

Лионель Месси стал свободным агентом
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Аргентинский нападающий Лионель Месси стал свободным агентом.

Его контрактное соглашение с «Барселоной» истекло 1 июля.

О продлении соглашения до сих пор не было объявлено официально. При этом, аргентинец сможет подписать новый договор с сине-гранатовыми, даже будучи формально без команды.

Месси защищает цвета «Барселоны» на протяжении всей карьеры, с 2003 года. С сине-гранатовыми он к настоящему моменту 10 раз стал чемпионом Испании, завоевал семь Кубков и восемь Суперкубков страны, четыре раза выиграл Лигу чемпионов и по три раза — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В прошлом сезоне испанской Примеры Месси принял участие в 35 матчах, в которых забил 30 голов и сделал 11 результативных передач. Также на его счету 5 голов и 2 передачи в 6 играх Лиги чемпионов.

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