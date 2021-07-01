Аргентинский нападающий Лионель Месси стал свободным агентом.
Его контрактное соглашение с «Барселоной» истекло 1 июля.
О продлении соглашения до сих пор не было объявлено официально. При этом, аргентинец сможет подписать новый договор с сине-гранатовыми, даже будучи формально без команды.
Месси защищает цвета «Барселоны» на протяжении всей карьеры, с 2003 года. С сине-гранатовыми он к настоящему моменту 10 раз стал чемпионом Испании, завоевал семь Кубков и восемь Суперкубков страны, четыре раза выиграл Лигу чемпионов и по три раза — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
В прошлом сезоне испанской Примеры Месси принял участие в 35 матчах, в которых забил 30 голов и сделал 11 результативных передач. Также на его счету 5 голов и 2 передачи в 6 играх Лиги чемпионов.
- 1 июля 2021
-
01:35
-
01:16
-
01:01
-
00:37
-
00:32
-
00:05
- 30 июня 2021
-
23:57
-
23:47
-
23:20
-
23:17
-
23:09
-
23:00
-
22:52
-
22:34
-
22:25
-
22:03
-
22:03
-
21:48
-
21:36
-
21:30
-
21:22
-
21:18
-
21:13
-
20:59
-
20:54
-
20:53
-
20:41
-
20:37
-
20:20
-
20:09
-
20:01
-
19:58
-
19:44
-
19:39
-
19:38