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«Фулхэм» готов предложить контракт до 2023 года Марку Силве, которым интересовался ЦСКА

«Фулхэм» готов предложить контракт до 2023 года Марку Силве, которым интересовался ЦСКА
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«Фулхэм», по итогам сезона-2020/2021 покинувший английскую Премьер-лигу, готов назначить на пост главного тренера 43-летнего экс-тренера «Эвертона» Марку Силву, сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

Как отмечает источник, дачники готовы предложить португальцу контракт до 2023 года с опцией продления ещё на сезон.

Ранее фаворитом в борьбе за подписание Марку Силвы назывался турецкий «Фенербахче», также сообщалось об интересе к специалисту со стороны московского ЦСКА.

Напомним, что Марку Силва ранее тренировал португальские «Эшторил» и «Спортинг», а также греческий «Олимпиакос» и английские «Халл Сити», «Уотфорд» и «Эвертон». В его послужном списке завоевание Кубка Португалии со «Спортингом» в 2015 году, золотые медали чемпионата Греции с «Олимпиакосом» в сезоне-2014/2015 и победа в португальской Сегунде с «Эшторилом».

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Источник: ЦСКА проведёт встречу с бывшим наставником «Эвертона» Марку Силвой
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