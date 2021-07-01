Франк Рибери покинул «Фиорентину»

Полузащитник Франк Рибери покинул расположение «Фиорентины» в связи с истечением контракта.



Соглашение «фиалок» с 38-летним футболистом было рассчитано до вчерашнего дня, 30 июня. Сегодня, 1 июля, клуб опубликовал в «Твиттере» пост, в котором поблагодарил Франка.

В марте сообщалось, что Рибери склоняется к уходу из «Фиорентины» и возвращению в Германию. В услугах француза были заинтересованы несколько клубов Бундеслиги.



Рибери перешёл в «Фиорентину» в 2019 году, а до этого на протяжении 12 лет защищал цвета «Баварии». В ходе карьеры также выступал за «Марсель», «Галатасарай» и ряд команд на родине. В минувшем сезоне хавбек провёл 29 матчей в итальянской Серии А, забил два гола и отдал шесть результативных передач.