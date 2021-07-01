Арбитр Федотов: Карасёв может работать и на финале Евро, но шансов не очень много

Футбольный арбитр Игорь Федотов оценил дальнейшие перспективы российского рефери Сергея Карасёва на чемпионате Европы — 2020.
«Назначение Карасёва резервным арбитром на матч Дании и Чехии — хорошая для него новость. Главное — он не поехал домой, на него рассчитывают. Есть вероятность, что он будет судить полуфинал, но тут всё будет зависеть от сборной Украины: если они пройдут Англию, то шансы Карасёва на 1/2 уменьшатся.
Что касается финала, то Карасёв может работать и на нём, но шансов не очень много. Куйперс завершает карьеру, сборной Нидерландов на Евро уже нет, поэтому финал, скорее всего, отдадут ему. Так просто принято. Да и сам голландец по турниру идёт ровно, сложных моментов у него не было», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 1 июля 2021
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