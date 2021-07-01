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«Нижний Новгород» подписал Ткачука. Он выступал вместе с Кержаковым за «Зенит»

«Нижний Новгород» подписал Ткачука. Он выступал вместе с Кержаковым за «Зенит»
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31-летний полузащитник «Оренбурга» Денис Ткачук продолжит карьеру в «Нижнем Новгороде». Хавбек выбрал себе 31-й номер.

«Нижегородская команда будет играть в РПЛ, и это для меня очень важно. В Нижнем отличный стадион, да и футбольная инфраструктура в целом – на высоком уровне. Со многими футболистами я пересекался раньше, да и тренерский штаб мне знаком. Будем стараться радовать болельщиков и выполнять поставленные задачи», — цитирует футболиста пресс-служба клуба.

Ткачук выступал в 2015 году за «Зенит». В то время в команде был и Александр Кержаков, который сейчас тренирует «Нижний Новгород». Денис также защищал цвета «Крыльев Советов», «Рубина», «Ротора» и «Оренбурга». Хавбек является воспитанником белгородского «Салюта».

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