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Кудряшов — о Евро-2020: сборной России не хватило инстинкта убийцы

Кудряшов — о Евро-2020: сборной России не хватило инстинкта убийцы
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Защитник сборной России Фёдор Кудряшов высказался о выступлении на Евро-2020. Национальная команда набрала три очка и заняла последнее место в группе.

«Первые два дня были неприятными, было стыдно перед собой, родными, командой, тренерским штабом. Была проделана работа, но она оказалась коту под хвост. Что произошло? У нас не хватило лидеров. Да, есть Артём Дзюба, есть ещё два-три человека, но нам надо ещё два-три человека. Не хватило того, что не было инстинкта убийцы, мы его потеряли. У нас это было, но потом, когда ты какой-то навык приобретаешь и ты его не тренируешь, он пропадает. Где взять лидеров? Есть ребята, которые могут ими стать. Мухин — он такой, также надеюсь на Миранчука и Головина.

После игры был на допинг-контроле, меня не было минут 40, вернулся, а команда собрана. Были приглушённые разговоры, все расстроены, все переживали за результат», — цитирует Кудряшова сайт «Матч ТВ».

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