Кудряшов — о Евро-2020: сборной России не хватило инстинкта убийцы

Защитник сборной России Фёдор Кудряшов высказался о выступлении на Евро-2020. Национальная команда набрала три очка и заняла последнее место в группе.
«Первые два дня были неприятными, было стыдно перед собой, родными, командой, тренерским штабом. Была проделана работа, но она оказалась коту под хвост. Что произошло? У нас не хватило лидеров. Да, есть Артём Дзюба, есть ещё два-три человека, но нам надо ещё два-три человека. Не хватило того, что не было инстинкта убийцы, мы его потеряли. У нас это было, но потом, когда ты какой-то навык приобретаешь и ты его не тренируешь, он пропадает. Где взять лидеров? Есть ребята, которые могут ими стать. Мухин — он такой, также надеюсь на Миранчука и Головина.
После игры был на допинг-контроле, меня не было минут 40, вернулся, а команда собрана. Были приглушённые разговоры, все расстроены, все переживали за результат», — цитирует Кудряшова сайт «Матч ТВ».
- 1 июля 2021
-
21:22
-
21:09
-
20:57
-
20:55
-
20:49
-
20:46
-
20:42
-
20:36
-
20:03
-
19:57
-
19:48
-
19:42
-
19:37
-
19:33
-
19:21
-
19:16
-
19:09
-
19:05
-
19:05
-
18:53
-
18:43
-
18:31
-
18:30
-
18:19
-
18:00
-
17:49
-
17:42
-
17:32
-
17:27
-
17:21
-
17:09
-
16:53
-
16:51
-
16:45
-
16:39