Часть билетов на матч Украина – Англия аннулирована

Часть билетов на матч 1/4 финала чемпионата Европы Украина – Англия аннулирована по инициативе департамента общественной безопасности Министерства внутренних дел Италии. Данное решение поддержал УЕФА, информирует сайт правительства Италии. Так, аннулированы билеты, купленные жителями Великобритании после 28 июня.

Встреча Украины с Англией состоится в Риме, однако МВД Италии решило ограничить доступ на стадион с целью предотвращение распространения коронавирусной инфекции и соблюдения действующих антиковидных правил. Для жителей Великобритании и людей, прилетевших на матч транзитом через Туманный Альбион, также будет действовать правило пятидневного карантина.

Матч между сборными Украины и Англии состоится 3 июля в Риме. Напомним, в 1/8 финала сборная Украины обыграла Швецию со счётом 2:1 в дополнительное время.