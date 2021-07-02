«Время работает против нас». Наставник сборной Бельгии — о предстоящем матче с Италией

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинального матча Евро-2020 со сборной Италии.
«Время работает против нас, но мы боремся за то, чтобы Эден и Кевин были готовы. Не могу сказать, сыграют они или нет, потому что хочу решать в последнюю минуту. Мы знаем, что многие ждут новостей, но пока не можем ничего сказать», — приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.
Напомним, Кевин Де Брёйне не смог завершить матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Португалии (1:0) из-за повреждения. Игрок покинул поле в начале второго тайма. Эден Азар получил повреждение в конце матча.
Встреча сборных Бельгии и Италии пройдёт 2 июля в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена». Начало матча — в 22:00 мск. Также в этот день состоится встреча между сборными Испании и Швейцарии, начало — в 22:00 мск. Во второй день четвертьфиналов пройдут матчи Чехия — Дания (19:00 мск) и Украина — Англия (22:00 мск).
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