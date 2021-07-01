Символическая сборная 1/8 финала Евро-2020. Четыре игрока начинали турнир на лавке

Первый раунд плей-офф чемпионата Европы позади. Турнир покинули многие топ-сборные, а это отличный шанс проявить себя игрокам, которые до этого не были на слуху. Многие из них теперь окажутся в центре внимания. «Чемпионат» составил символическую сборную 1/8 финала.

Вратарь

Джордан Пикфорд (Англия)

Мы уже включали его в символическую сборную группового этапа, а в 1/8 финала Пикфорд вновь действовал безошибочно. Конечно, можно связать это со сверхпрагматичной игрой команды в обороне, но Джордан от матча к матчу производит впечатление вратаря, который не дрогнет даже в самый ответственный момент. В игре с Германии он дважды сыграл сверхнадёжно: в первом тайме после удара Вернера, во втором — не дал забить Хавертцу. Ноль пропущенных голов в четырёх матчах – такого нет ни у кого.

Защитники

Гарри Магуайр (Англия)

Саутгейт создал чуть ли не идеальную оборону из игроков, которых он постоянно ротирует. Против Германии тренер выпустил три центральных защитника, но главным стал именно Магуайр. Впервые он появился в основе только в третьем туре, но теперь точно никому не отдаст это место. Гарри хорош на перехватах, при игре 1 в 1 и в единоборствах. После матча с Германией его даже признали лучшим игроком матча. С ним Пикфорду точно спокойнее.

Леонардо Бонуччи (Италия)

После травмы Джорджо Кьеллини основная ответственность за центр обороны перешла на Бонуччи. Он справился не только с игрой в защите, но и стал ментальным лидером команды. Так что теперь Кьеллини может восстанавливаться спокойно: ведь рядом с Бонуччи мощно заиграл Ачерби. 33-летний футболист «Лацио» в игре с Австрией даже сделал голевую передачу.

Томаш Калас (Чехия)

Лидер обороны сборной Чехии не мог не оказаться в этом списке. Вся защита уверенно сыграла против грозной голландской атаки, а Калас ещё и сделал ту самую скидку на Томаша Голеша в моменте с первым голом. Индивидуально защитник тоже хорош: шесть выигранных единоборств и три отбора по ходу матча.

Полузащитники

Дани Ольмо (Испания)

Самое мудрое решение Луиса Энрике по ходу игры с Хорватией – выпустить на поле при счёте 2:1 Дани Ольмо. Когда матч перешёл в дополнительное время именно игрок «РБ Лейпциг» стал главным героем и сделал две результативные передачи. Мог забивать сам, но попал в штангу. Настоящий джокер.

Гранит Джака (Швейцария)

Джака – это характер и воля. И без него не случилась бы победа в серии пенальти над Францией. После 1:3 команда легко могла сдаться, но Гранит своим примером показывал, что этого делать нельзя. Он отдал передачу на Гаврановича в моменте с третьим голом. Для завершения красивого сюжета ему оставалось забить пенальти, но не дошла очередь. Но после игры – ещё один красивый поступок: футболист отдал приз лучшему игроку матча главному тренеру.

Аксель Витсель (Бельгия)

В этой сборной должен оказаться хотя бы один игрок из Бельгии, так что остановим выбор на Акселе Витселе. Во всех командах он отвечает за сохранения баланса и переход из обороны в атаку. Но когда во втором тайме Португалия попыталась задавить бельгийцев, Витсель без всяких проблем разрушал атаки и начинал собственные. Феноменальное спокойствие и хорошая форма, хотя в турнир он входил с травмой.

Александр Зинченко (Украина)

Его критиковали весь групповой этап. Не понимали, почему игрок «Манчестер Сити» так и не стал лидером команды. Но в игре со Швецией всё изменилось. Саша носился по левому флангу, помогал обороне и всегда оказывался на нужном месте в атаке. Забил гол после удивительного паса Ярмоленко, ассистировал в самой концовке на Довбика. Заслуженная награда MVP матча и большие ожидания перед четвертьфиналом.

Нападающие

Федерико Кьеза (Италия)

Ещё один джокер этого Евро – Федерико Кьеза. Трижды по ходу турнира он выходил на замену и постоянно усиливал атаку. А в этот раз забил важнейший гол, который стал первым по ходу дополнительного времени. Италии не хватало игрока, способного правильно открыться и завершить эпизод. В лице Кьезы они его получили. Теперь на счету его семьи уникальное достижение: Кьеза-старший тоже забивал за Италию на Евро-1996.

Каспер Дольберг (Дания)

От этого парня точно не ожидали грандиозных перфомансов на турнире. Ведь начинал он в качестве запасного и впервые вышел на поле только в матче с Россией. Но оказался мегаполезен и заслужил место в старте против Уэльса. И здесь уже раскрылся на максимуме, забив два гола. Очевидно, в четвертьфинале на него тоже сделают ставку. Теперь главное показать, что Уэльс – не разовая история.

Харис Сеферович (Швейцария)

В сборной над ним часто смеялись из-за нереализованных моментов, но игра с Францией изменила всё. Два гола плюс большой объём работы. Казалось, именно в этой игре нападающий выжал из себя максимум возможностей. Но к четвертьфиналу от него ждут второго дыхания. Без Сеферовича придётся тяжело.



Таким образом, в символической сборной оказалось четыре футболиста, начинавшие турнир не в основе: Магуйар, Витсель, Кьеза и Дольберг.