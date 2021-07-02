Кьеллини: думать, что Бельгия — это только Лукаку, оскорбительно для его товарищей

Центральный защитник сборной Италии Джорджио Кьеллини поделился ожиданиями от предстоящего матча со сборной Бельгии на Евро-2020.

«Мы хотим добиться успеха, мы хотим достичь конечной цели. Мы гордимся тем, что мы итальянцы, как они гордятся тем, что они бельгийцы. Каждый из нас постарается поднять сборную как можно выше. Детали будут иметь решающее значение. Мы все уважаем Лукаку за его выдающийся сезон в «Интере», но думать, что Бельгия — всего лишь Лукаку, оскорбительно для его товарищей по команде. У них так много великих игроков, и мы собираемся подготовить игру, как мы всегда делали. Мы оба хорошо выспимся сегодня вечером, и Ромелу, и я», — приводит слова Кьеллини Football Italia.

Встреча сборных Бельгии и Италии пройдёт 2 июля в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена». Начало матча — в 22:00 мск.