Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кьеллини: думать, что Бельгия — это только Лукаку, оскорбительно для его товарищей

Кьеллини: думать, что Бельгия — это только Лукаку, оскорбительно для его товарищей
Аудио-версия:
Комментарии

Центральный защитник сборной Италии Джорджио Кьеллини поделился ожиданиями от предстоящего матча со сборной Бельгии на Евро-2020.

«Мы хотим добиться успеха, мы хотим достичь конечной цели. Мы гордимся тем, что мы итальянцы, как они гордятся тем, что они бельгийцы. Каждый из нас постарается поднять сборную как можно выше. Детали будут иметь решающее значение. Мы все уважаем Лукаку за его выдающийся сезон в «Интере», но думать, что Бельгия — всего лишь Лукаку, оскорбительно для его товарищей по команде. У них так много великих игроков, и мы собираемся подготовить игру, как мы всегда делали. Мы оба хорошо выспимся сегодня вечером, и Ромелу, и я», — приводит слова Кьеллини Football Italia.

Встреча сборных Бельгии и Италии пройдёт 2 июля в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена». Начало матча — в 22:00 мск.

Календарь чемпионата Европы по футболу
Символическая сборная 1/8 финала Евро-2020. Четыре игрока начинали турнир на лавке Символическая сборная 1/8 финала Евро-2020. Четыре игрока начинали турнир на лавке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021