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«Алания» выступила с заявлением о скандале со своим футболистом и теннисисткой Касаткиной

«Алания» выступила с заявлением о скандале со своим футболистом и теннисисткой Касаткиной
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Владикавказская «Алания» в «Инстаграме» выступила с заявлением после инцидента с участием полузащитника команды Владимира Хубулова, нецензурно оскорбившего российскую теннисистку Дарью Касаткину после её поражения во втором круге Уимблдона.

«Футбольный клуб «Алания» всегда выступал за строгое соблюдение норм морали и этики. Нам не чужды спортивная солидарность и профессиональное уважение к представителям всех видов спорта.

Ситуация, связанная с нашим игроком Владимиром Хубуловым, станет предметом для внутреннего разбирательства, о результате которого мы сообщим в ближайшее время.

От имени всего клуба приносим извинения лично Дарье Касаткиной, членам её семьи и команды, а также болельщикам», — говорится в заявлении «Алании».

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