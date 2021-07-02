«Алания» выступила с заявлением о скандале со своим футболистом и теннисисткой Касаткиной

Владикавказская «Алания» в «Инстаграме» выступила с заявлением после инцидента с участием полузащитника команды Владимира Хубулова, нецензурно оскорбившего российскую теннисистку Дарью Касаткину после её поражения во втором круге Уимблдона.



«Футбольный клуб «Алания» всегда выступал за строгое соблюдение норм морали и этики. Нам не чужды спортивная солидарность и профессиональное уважение к представителям всех видов спорта.



Ситуация, связанная с нашим игроком Владимиром Хубуловым, станет предметом для внутреннего разбирательства, о результате которого мы сообщим в ближайшее время.



От имени всего клуба приносим извинения лично Дарье Касаткиной, членам её семьи и команды, а также болельщикам», — говорится в заявлении «Алании».

Новость по теме Футболист «Алании» удалил «инстаграм» после грубого оскорбления теннисистки Касаткиной