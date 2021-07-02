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Черчесов: у Лунёва до сих пор нет клуба. Не хотел, чтобы на Евро он решал свои вопросы

Черчесов: у Лунёва до сих пор нет клуба. Не хотел, чтобы на Евро он решал свои вопросы
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил решение не включать вратаря Андрея Лунёва в заявку национальной команды на чемпионат Европы — 2020.

«По поводу Лунева могу вам сказать, что у него до сих пор нет клуба. И я бы не хотел, чтобы мой футболист во время чемпионата Европы после тренировок и теорий был на телефоне и решал свои вопросы. Он мог этого не делать, конечно, но зачем нам рисковать? Дюпин провёл прекрасный сезон, поэтому мы приняли такое решение», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Напомним, у Лунёва истёк контракт с «Зенитом», за который он выступал с 2017 года.

Сборная России на чемпионате Европы — 2020 заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка.

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