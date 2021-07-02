Черчесов: за Кокориным мы не следим. Из «Сочи» у него было больше шансов попасть в сборную

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, следят ли в национальной команде за Александром Кокориным.
«За Кокориным мы на сегодняшний день не следим. Из «Сочи» у него попасть в сборную было больше шансов, потому что он там играл. Надеемся, что будет выходить на поле в Италии», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Ранее стало известно, что нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин намерен остаться в клубе и доказать свою состоятельность. Решение по форварду примет новый главный тренер. В случае если кандидатура Кокорина не будет одобрена специалистом, «Фиорентина» готова рассмотреть варианты продажи россиянина.
Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января 2021 года, перейдя из московского «Спартака». Контракт 30-летнего форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах Серии А и не отметился результативными действиями.
- 2 июля 2021
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