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КДК пожизненно отстранил от футбола судью и спортивного директора «Чайки»

КДК пожизненно отстранил от футбола судью и спортивного директора «Чайки»
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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза вынес вердикт по участию «Чайки» в матчах неспортивного характера.

«В соответствии с частью 2 статьи 124.2 Дисциплинарного регламента РФС за организацию договорного матча в футбольных соревнованиях (матч ПФЛ «Чайка» — «Ангушт») запретить пожизненно осуществлять любую связанную с футболом деятельность Олегу Баяну (спортивному директору «Чайки». — Прим. «Чемпионата»).

В соответствии с частью 2 статьи 124.2 Дисциплинарного регламента РФС за организацию договорного матча в футбольных соревнованиях (матч «Чайка» — «Ангушт») запретить пожизненно осуществлять любую связанную с футболом деятельность судье Сергею Костевичу.

В соответствии с частью 2 статьи 124.2 Дисциплинарного регламента РФС за организацию договорного матча в футбольных соревнованиях (матч «Чайка» — «Ангушт») запретить на пять лет осуществлять любую связанную с футболом деятельность инспектору Булыгину В.Г.» — говорится в сообщении на сайте РФС.

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