На Евро-2020 забито 10 автоголов — это больше, чем за все прошлые чемпионаты Европы

Чемпионат Европы – 2020 необычайно богат на автоголы. В матче 1/4 финала континентального первенства Швейцария – Испания мячом в свои ворота отметился швейцарский полузащитник Денис Закария.

Автогол Закарии стал десятым в общем зачёте Евро-2020 – это больше, чем на всех предыдущих чемпионатах Европы вместе взятых. За всю историю континентальных первенств было забито 9 автоголов, а на Евро-2020 уже к стадии четвертьфинала их 10.

Напомним, на Евро-2020 мячами в собственные ворота отмечались: Войцех Щенсны (Польша), Матс Хуммельс (Германия), Мерих Демирал (Турция), Лукаш Градецки (Финляндия), Рубен Диаш и Рафаэл Геррейру (оба – Португалия), Юрай Куцка и Мартин Дубравка (оба — Словакия), Педри (Испания) и Денис Закария (Швейцария).