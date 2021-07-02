На Евро-2020 забито 10 автоголов — это больше, чем за все прошлые чемпионаты Европы
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Чемпионат Европы – 2020 необычайно богат на автоголы. В матче 1/4 финала континентального первенства Швейцария – Испания мячом в свои ворота отметился швейцарский полузащитник Денис Закария.
Автогол Закарии стал десятым в общем зачёте Евро-2020 – это больше, чем на всех предыдущих чемпионатах Европы вместе взятых. За всю историю континентальных первенств было забито 9 автоголов, а на Евро-2020 уже к стадии четвертьфинала их 10.
Напомним, на Евро-2020 мячами в собственные ворота отмечались: Войцех Щенсны (Польша), Матс Хуммельс (Германия), Мерих Демирал (Турция), Лукаш Градецки (Финляндия), Рубен Диаш и Рафаэл Геррейру (оба – Португалия), Юрай Куцка и Мартин Дубравка (оба — Словакия), Педри (Испания) и Денис Закария (Швейцария).
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