Автогол Испании в матче с Хорватией — самый дальний в истории Евро

Полузащитник сборной Испании Педри забил курьёзный автогол в первом тайме матча 1/8 финала Евро-2020 с национальной командой Хорватии. Голкипер испанцев Унаи Симон в своей штрафной не сумел принять пас от Педри, и мяч медленно закатился в дальний угол.

Примечательно, что Педри отдавал пас на голкипера своей команды практически с центра поля – с 49 ярдов (около 45 метров). Как информирует Opta, это самый дальний автогол за всю историю проведения чемпионатов Европы по футболу.

Также стоит напомнить, что нынешний чемпионат Европы особенно богат на автоголы. Мяч в свои ворота в исполнении испанцев стал девятым автоголом на континентальном первенстве 2020 года. Столько же автоголов было забито за все предыдущие розыгрыши чемпионатов Европы вместе взятые, информирует Opta.