Бельгия — Италия: Барелла вывел итальянцев вперёд

В эти минуты проходит матч между сборными Бельгии и Италии. Встреча 1/4 финала чемпионата Европы — 2020 проходит на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первые 12 минут итальянцам удалось открыть счёт с помощью Леонардо Бонуччи, однако арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда. На 31-й минуте полузащитник Николо Барелла точно пробил по воротам Тибо Куртуа и вывел свою команду вперёд.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Словении во главе с Славко Винчичем. Помогают ему ассистенты Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервный рефери — аргентинец Фернандо Рапальини.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.