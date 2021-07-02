Тренер сборной Швейцарии Петкович: не могу жаловаться, просто снимаю шляпу перед игроками

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович подвёл итоги матча 1/4 финала со сборной Испании (1:1, 1:3 в серии пенальти).
«Поздравляю сборную Испании. Они старались выиграть, но победили по пенальти. Горжусь нашей командой, нашими игроками. Удаление сильно повлияло на нашу игру. Но все наши футболисты — герои этого вечера. Если бы мы прошли в полуфинал, это было бы заслуженно. Я не могу жаловаться, просто снимаю шляпу перед игроками. У меня смешанные чувства. Мы показали всё, на что мы способны. Уходим с гордо поднятой головой, игроки могут собой гордиться. Но, с другой стороны, мы были почти в полуфинале, такое не часто происходит. Но у меня скорее позитивные эмоции.
Я всегда стараюсь мыслить позитивно. В нашей игре было много хороших аспектов. Но, к сожалению, нам пора возвращаться домой. Но мы можем делать это с гордо поднятой головой. Я не видел инцидент с удалением, но, думаю, это слишком строго. В Англии это был бы фол, но не красная карточка.
Перед пенальти я сказал игрокам, что они все герои. Что они многого достигли. Нужно просто сражаться до последних сил, чтобы пройти дальше. Но к концу у нас не было достаточной энергии, пенальти — всегда лотерея. В этот раз мы проиграли», — передаёт слова Петковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 2 июля 2021
-
23:07
-
23:01
-
23:01
-
22:55
-
22:48
-
22:44
-
22:41
-
22:32
-
22:27
-
22:23
-
22:20
-
22:16
-
22:07
-
21:54
-
21:42
-
21:42
-
21:29
-
21:13
-
21:11
-
21:08
-
21:00
-
20:56
-
20:42
-
20:35
-
20:33
-
20:31
-
20:28
-
20:25
-
20:11
-
19:45
-
19:38
-
19:35
-
19:31
-
19:30
-
19:09