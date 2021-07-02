Тренер сборной Швейцарии Петкович: не могу жаловаться, просто снимаю шляпу перед игроками

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович подвёл итоги матча 1/4 финала со сборной Испании (1:1, 1:3 в серии пенальти).

«Поздравляю сборную Испании. Они старались выиграть, но победили по пенальти. Горжусь нашей командой, нашими игроками. Удаление сильно повлияло на нашу игру. Но все наши футболисты — герои этого вечера. Если бы мы прошли в полуфинал, это было бы заслуженно. Я не могу жаловаться, просто снимаю шляпу перед игроками. У меня смешанные чувства. Мы показали всё, на что мы способны. Уходим с гордо поднятой головой, игроки могут собой гордиться. Но, с другой стороны, мы были почти в полуфинале, такое не часто происходит. Но у меня скорее позитивные эмоции.

Я всегда стараюсь мыслить позитивно. В нашей игре было много хороших аспектов. Но, к сожалению, нам пора возвращаться домой. Но мы можем делать это с гордо поднятой головой. Я не видел инцидент с удалением, но, думаю, это слишком строго. В Англии это был бы фол, но не красная карточка.

Перед пенальти я сказал игрокам, что они все герои. Что они многого достигли. Нужно просто сражаться до последних сил, чтобы пройти дальше. Но к концу у нас не было достаточной энергии, пенальти — всегда лотерея. В этот раз мы проиграли», — передаёт слова Петковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.