Манчини: считаю победу над Бельгией абсолютно заслуженной. На очереди — сборная Испании

56-летний специалист Роберто Манчини, возглавляющий сборную Италии, высказался о победе своих подопечных над сборной Бельгии (2:1) в 1/4 финала чемпионата Европы – 2020.

«Не думаю, что нам было слишком уж тяжело в каком-то из игровых отрезков. Чтобы победить такую команду, как сборная Бельгии, необходимо сыграть безупречно — именно это сегодня и произошло.

Мы забили два мяча, а могли и больше. Считаю победу абсолютно заслуженной. На очереди — сборная Испании, но чем дальше, тем становится труднее. Сейчас же мы хотим просто подумать об этой игре и нашей победе в ней», — цитирует Манчини официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч 1/2 финала континентального первенства Италия – Испания пройдёт 6 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.