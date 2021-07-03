Манчини: считаю победу над Бельгией абсолютно заслуженной. На очереди — сборная Испании

56-летний специалист Роберто Манчини, возглавляющий сборную Италии, высказался о победе своих подопечных над сборной Бельгии (2:1) в 1/4 финала чемпионата Европы – 2020.
«Не думаю, что нам было слишком уж тяжело в каком-то из игровых отрезков. Чтобы победить такую команду, как сборная Бельгии, необходимо сыграть безупречно — именно это сегодня и произошло.
Мы забили два мяча, а могли и больше. Считаю победу абсолютно заслуженной. На очереди — сборная Испании, но чем дальше, тем становится труднее. Сейчас же мы хотим просто подумать об этой игре и нашей победе в ней», — цитирует Манчини официальный сайт УЕФА.
Напомним, матч 1/2 финала континентального первенства Италия – Испания пройдёт 6 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.
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