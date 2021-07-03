Защитник ЦСКА Бруно Фукс попал в окончательную заявку Бразилии на Олимпийские игры

22-летний защитник московского ЦСКА Бруно Фукс включён в окончательную заявку сборной Бразилии по футболу на летние Олимпийские игры в Токио (Япония), сообщается в «Твиттере».
Компанию футболисту ЦСКА составят такие именитые игроки, как 38-летний крайний защитник Дани Алвес, долгое время выступавший за «Барселону», Антони из «Аякса», форвард «Эвертона» Ришарлисон, игрок «Реала» Рейниер и Габриэл Мартинелли из лондонского «Арсенала».
Отметим, что в прошлом сезоне Бруно Фукс не провёл ни единого матча в стартовом составе армейцев, проведя на поле лишь 12 минут с выхода на замену в матче 6-го тура РПЛ сезона-2020/2021 с грозненским «Ахматом» (3:0). Он был куплен у бразильского «Интернасьонала» за € 8 млн.
Напомним, что старт Олимпийских игр запланирован на 23 июля, а закрытие — на 8-е августа.
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