Полузащитник «Челси» Гилмор ушёл в аренду в «Норвич»

«Норвич» арендовал шотландского полузащитника «Челси» Билли Гилмора. Соглашение между клубами рассчитано на один сезон.

«Я очень рад быть здесь. Не могу дождаться грядущего сезона. Я с нетерпением ждал возможности приехать сюда, играть как можно больше и помогать «Норвичу» играть в Премьер-лиге.

Я разговаривал с главным тренером. Он позвонил мне, и мы мило поговорили о том, как он хочет играть и как он видит меня в команде. Он говорил именно о том, что я хочу делать на поле: опускать мяч и играть в хороший футбол. Он очень хорошо отзывался о своей команде, и я хотел приехать сюда и помочь», – цитирует Гилмора пресс-служба клуба.

На чемпионате Европы — 2020 Гилмор в составе сборной Шотландии отыграл 76 минут в матче с англичанами. В завершившемся чемпионате Англии 20-летний полузащитник провёл за «Челси» пять матчей (три в основе) и не отметился результативными действиями.