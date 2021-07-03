«Челси» хочет подписать вратаря Уэйна Хеннесси
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Лондонский «Челси» планирует подписать вратаря Уэйна Хеннесси. Об этом сообщает Daily Express.
По информации источника, клуб ищет футболиста на роль резервного голкипера и считает 34-летнего валлийца, который является свободным агентом, подходящей кандидатурой.
Хеннесси стал свободным агентом по окончании сезона-2020/21, до этого он 7 лет выступал за «Кристал Пэлас». В минувшем сезоне он провёл один матч за основную команду «орлов» и не пропустил ни одного мяча. Также Хеннеси играл за «Вулверхэмптон», «Йовил Таун», «Стокпорт Каунти» и «Бристол Сити».
На Чемпионате Европы – 2020 голкипер в составе сборной Уэльса не провёл ни одного матча. Основным вратарём команды на турнире был 28-летний голкипер «Лестера» Дэнни Уорд.
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