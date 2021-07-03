Бывший защитник «Спартака» Макеев стал игроком «Велеса»
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Бывший защитник «Спартака» Евгений Макеев подписал контракт с «Велесом», сообщает пресс-служба клуба Футбольной национальной лиги. Соглашение рассчитано до конца сезона-2021/2022.
31-летний Макеев является воспитанником «Северстали». В период с 2006 по 2007 год он защищал цвета клуба «Шексна», после чего перебрался в московский «Спартак», в котором выступал на протяжении следующих 10 лет. При этом начиная с 2014 года Макеев также выступал за вторую команду красно-белых. Сезон-2017/2018 игрок провёл в «Ростове», после чего перешёл в «Сочи». За сочинскую команду он сыграл лишь семь матчей.
Впоследствии Макеев играл за «Ротор», армянский «Арарат» и «Росич». На счету Макеева также три матча за сборную России.
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