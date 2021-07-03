Орлов: логично ставить тренером сборной чемпиона РПЛ. А Семак побеждал три раза подряд!

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о возможных тренерских перестановках в «Зените» и сборной России.



«Информация о том, что Петкович заменит Семака в «Зените», — это из области фантастики. Во-первых, никто и никогда об этом не говорил. Кто-то тут начинает вбрасывать. Про «Зенит» такого много будет, так всегда бывает.



С другой стороны, логично ставить тренером сборной человека, который стал чемпионом страны. Так всегда было. Кому доверяли? Моральное право. Семак три раза стал чемпионом страны! Может, ему предложат. Тогда зенитовцы могут искать какого-то тренера», — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге.



Напомним, ранее технический комитет РФС выразил поддержку Черчесову, несмотря на провал сборной России на Евро-2020. Основной проблемой был назван уровень игроков.