Глава УАФ: игроки сборной Украины получат максимальные премиальные за Евро-2020

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко отметил, что игроки национальной сборной получат максимальные премиальные за выступление на Евро-2020.



«Наши игроки не спрашивают о призовых, не спрашивают, сколько получают другие команды, сколько — они. Их интересует результат, игра на чемпионате Европы, успешное выступление. Это говорит о том, что для нашей сборной самое главное – выступить как можно лучше и представить свою страну на европейском форуме.



Уж поверьте, они, как всегда, получат максимальные премиальные. Мы все понимаем, что деньги, которые УЕФА даёт за выступления, мы получаем благодаря игре нашей сборной, благодаря нашим игрокам. Точно могу сказать, что наши футболисты будут очень довольны, они это знают. Будут рассчитаны все налоги, всё будет открыто. Надеюсь, что этот вопрос сейчас не беспокоит наших игроков», — приводит слова Павелко Football.ua.

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