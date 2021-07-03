Британская телеведущая сравнила футболку сборной Украины с грязным пятном

Ведущая британской телепередачи «Доброе утро, Британия» Кейт Гаррауэй сравнила футболку сборной Украины с грязным пятном. Причём сделала это в присутствии посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко. Об этом сообщает Daily Star.

В эфире Гаррауэй сказала: «Я не знаю, хорошо ли видно, но на передней части вашей футболки есть карта. Её трудно разглядеть. Это похоже на футболку, которую мой сын поднимет с пола и скажет, что она ещё не совсем грязная. Это немного похоже на пятно». Её соведущий засмеялся и сказал: «Погоди, погоди». Кейт ответила: «Ну вы понимаете, о чём я, ну похоже же немного!»



Зрители передачи не поняли юмора от телеведущей и завалили её страницу в «Твиттере» критикой.

«Что она только что сказала?», — написал подписчик. Другой добавил: «Кейт такая грубая». Многие пользователи соцсети просто отметили, что испытали стыд от её слов.

Матч 1/4 финала Евро-2020 между Украиной и Англией пройдёт в Риме сегодня, 3 июля.