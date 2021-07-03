Форвард сборной Украины Довбик: у Англии самая сильная команда не только Европы, но и мира

Нападающий сборной Украины Артём Довбик поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата Европы с национальной командой Англии.

«Только спустя какое-то время после матча со Швецией начал понимать, что произошло. Но сейчас это в прошлом. На следующий день проснулся и начал готовиться к сборной Англии. Ничего особенного в моей жизни не изменилось.



Конечно, Англия — это самая сильная сборная не только Европы, но и мира. Там собраны лучшие игроки из лучшей лиги мира. Только за счёт сплоченности и бойцовских качеств можно обыграть такого соперника. Мы будем стараться, отдавать все силы», — приводит слова Довбика пресс-служба УЕФА.

Матч Украина — Англия состоится сегодня, 3 июля, на стадионе «Олимпико» в Риме.