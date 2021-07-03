«Зенит» назвал причины, по которым Малком не попал в заявку олимпийской сборной Бразилии

«Зенит» назвал причины, по которым полузащитник Малком не поедет на Олимпиаду в Токио. Ранее появились слухи, что клуб не отпустил игрока в сборную Бразилии.



«Стороны находились в тесном контакте, никакого недопонимания нет. Клуб был готов отпустить Малкома на турнир в Токио, при этом предсезонную подготовку он должен был пройти в «Зените», мы гарантировали, что обеспечим игроку оптимальную подготовку. На данном этапе футболист находится в расположении команды и готовится к сезону, никаких проблем нет», — цитирует пресс-службу «Зенита» ТАСС.



Напомним, 22-летний защитник московского ЦСКА Бруно Фукс включён в окончательную заявку сборной Бразилии по футболу на летние Олимпийские игры в Токио. В прошлом сезоне Бруно Фукс не сыграл ни единого матча в стартовом составе армейцев, проведя на поле лишь 12 минут после выхода на замену в матче 6-го тура РПЛ сезона-2020/2021 с грозненским «Ахматом» (3:0). Он был куплен у бразильского «Интернасьонала» за € 8 млн.

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