Правительство Великобритании: надеемся, сборная Украины сможет поехать в украинский Крым
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Посольство Великобритании в Украине в официальном «твиттере» вспомнило последний матч украинской и английской сборных на Евро-2012 в Донецке (0:1).
«Англия сыграет с Украиной в 1/4 финала Евро-2020. В последний раз обе команды встречались в рамках европейских чемпионатов на Евро-2012 в Донецке. В тот день после напряжённого матча Англия вышла победителем благодаря голу Уэйна Руни.
Мы надеемся, что в ближайшем будущем украинская сборная снова сможет сыграть в подконтрольном Украине Донецке, а потом поехать в послесезонный отпуск в украинский Крым.
Британия является партнёром, другом и сторонником Украины в сферах безопасности, реформ и развития», — написали представители посольства в своём «твиттере».
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