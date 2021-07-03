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Правительство Великобритании: надеемся, сборная Украины сможет поехать в украинский Крым

Правительство Великобритании: надеемся, сборная Украины сможет поехать в украинский Крым
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Посольство Великобритании в Украине в официальном «твиттере» вспомнило последний матч украинской и английской сборных на Евро-2012 в Донецке (0:1).

«Англия сыграет с Украиной в 1/4 финала Евро-2020. В последний раз обе команды встречались в рамках европейских чемпионатов на Евро-2012 в Донецке. В тот день после напряжённого матча Англия вышла победителем благодаря голу Уэйна Руни.

Мы надеемся, что в ближайшем будущем украинская сборная снова сможет сыграть в подконтрольном Украине Донецке, а потом поехать в послесезонный отпуск в украинский Крым.

Британия является партнёром, другом и сторонником Украины в сферах безопасности, реформ и развития», — написали представители посольства в своём «твиттере».

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