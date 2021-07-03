Правительство Великобритании: надеемся, сборная Украины сможет поехать в украинский Крым

Посольство Великобритании в Украине в официальном «твиттере» вспомнило последний матч украинской и английской сборных на Евро-2012 в Донецке (0:1).



«Англия сыграет с Украиной в 1/4 финала Евро-2020. В последний раз обе команды встречались в рамках европейских чемпионатов на Евро-2012 в Донецке. В тот день после напряжённого матча Англия вышла победителем благодаря голу Уэйна Руни.



Мы надеемся, что в ближайшем будущем украинская сборная снова сможет сыграть в подконтрольном Украине Донецке, а потом поехать в послесезонный отпуск в украинский Крым.



Британия является партнёром, другом и сторонником Украины в сферах безопасности, реформ и развития», — написали представители посольства в своём «твиттере».