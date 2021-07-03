«Аппетит приходит во время еды». Гамула – о шансах сборной Украины в матче с Англией

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула поделился мнением о шансах сборной Украины в четвертьфинальном матче чемпионата Европы – 2020 с национальной командой Англии.



«Шансы Украины в матче с Англией равные. Это такая стадия турнира, когда всё может быть. Психология — дело такое, люди будут расслаблены, потому что знают, ругать их никто не будет. А англичане будут под прессом из-за того, что давно не могут выиграть, на них надеятся, давят.



Если сборная Украины выйдет играть сердцем, то может добиться положительного результата. Есть футболисты, которые могут задать темп и показать хорошую игру. У англичан, конечно, команда молодая и интересная, но на них может сказаться давление.



Всегда сначала довольствуешься выходом из группы, потом новой победой, а дальше ещё и ещё. Аппетит приходит во время еды. Украина уже приедет героями домой из-за того, что они добились. Их ругать никто не будет, так что могут добиться чего-то большего», — сказал Гамула в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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