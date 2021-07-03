Николай Матвиенко: в сборной Англии опасен любой, но Украина хочет большего

Защитник «Шахтёра» и сборной Украины Николай Матвиенко поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2020 с Англией.
«Теперь мы хотим большего. Нельзя останавливаться, нельзя быть удовлетворённым, и сейчас такая стадия, что может произойти всё что угодно. И мы верим, что сможем пройти дальше.
Что касается времени на восстановление, англичане в такой же ситуации. Для нас это не ново — играть через три дня. Поэтому, думаю, выйдем готовыми, насколько это возможно. Англия — фаворит? Что тут думать — вы сами видели эту команду и какие футболисты там играют: все выступают на топ-уровне. Кто самый опасный? Там такая сборная, что любой опасен. Да, будет сложно, но, повторюсь: на этой стадии всё возможно и мы верим. Нам важно показать стопроцентную самоотдачу и делать то, что скажет тренерский штаб. Тогда всё должно получиться», — приводит слова Матвиенко пресс-служба УЕФА.
- 3 июля 2021
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