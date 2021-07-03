Гурцкая — Черчесову: сделайте приятное всем матерям России — уйдите в отставку

Агент Тимур Гурцкая прокомментировал высказывание главного тренера сборной России Станислава Черчесова о нежелании идти в «Спартак».

«Станислав Саламович проявил единственное благородство, когда он сказал, что не хочет идти в «Спартак», потому что там мать четырёх детей может умереть. Тогда я хочу обратиться с призывом к Черчесову. Много матерей болеют за сборную России. И многие мужчины устроили скандал этим матерям и детям за каждое поражение сборной России. Если вы так переживаете за матерей-героинь, тогда вы должны спокойно уйти в отставку с поста тренера сборной России. Если вы делаете приятное Зареме, сделайте приятное всем матерям России», — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Футбольный Биги».

Станислав Черчесов ранее ответил на вопрос, хочет ли он вернуться в московский «Спартак». «Нет, я не хочу, чтобы там один человек руки на себя наложил. Зачем? Четырёх детей без мамы оставлять?» — сказал он. Напомним, в ходе общения подписчик спросил у Салиховой, может ли Черчесов стать кандидатом на пост наставника красно-белых в случае неудачи Руя Витории. Та ответила: «Только через мой труп».