«Локомотив» сыграл вничью с венским «Рапидом» в товарищеском матче
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«Локомотив» сыграл товарищеский матч с венским «Рапидом». Встреча проходила на стадионе «Пинкафельд» (Пинкафельд, Австрия) и завершилась с ничейным счётом 0:0.
Железнодорожники впервые не выиграли в товарищеском матче на сборах. До этого красно-зелёные одержали две победы: над «Жилиной» (3:2) и «Олимпией» (6:1). Стоит отметить, что стартовый состав «Локомотива» провёл всю встречу без замен.
Команде Марко Николича предстоит сыграть ещё пять матчей на сборах: с «Краковией», «Арисом», «Хартбергом», «Целе» и «Ростовом».
Сезон для «Локомотива» начнётся матчем за Суперкубок России с «Зенитом». Встреча за титул пройдёт 17 июля. Чемпионат России команда Марко Николича начнёт домашним матчем с тульским «Арсеналом».
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