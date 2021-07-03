«Локомотив» сыграл вничью с венским «Рапидом» в товарищеском матче

«Локомотив» сыграл товарищеский матч с венским «Рапидом». Встреча проходила на стадионе «Пинкафельд» (Пинкафельд, Австрия) и завершилась с ничейным счётом 0:0.

Железнодорожники впервые не выиграли в товарищеском матче на сборах. До этого красно-зелёные одержали две победы: над «Жилиной» (3:2) и «Олимпией» (6:1). Стоит отметить, что стартовый состав «Локомотива» провёл всю встречу без замен.

Команде Марко Николича предстоит сыграть ещё пять матчей на сборах: с «Краковией», «Арисом», «Хартбергом», «Целе» и «Ростовом».

Сезон для «Локомотива» начнётся матчем за Суперкубок России с «Зенитом». Встреча за титул пройдёт 17 июля. Чемпионат России команда Марко Николича начнёт домашним матчем с тульским «Арсеналом».