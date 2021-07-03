Шик догнал Роналду в списке бомбардиров Евро

Нападающий сборной Чехии Патрик Шик догнал форварда сборной Португалии Криштиану Роналду в списке бомбардиров чемпионата Европы.

Шик забил гол в матче 1/4 финала Евро с Данией (1:2, идёт второй тайм), который оказался пятым на нынешнем чемпионате. На счету Роналду, который уже не сыграет на Евро, также пять мячей.

Ближайшие преследователи Шика и Роналду в гонке бомбардиров — Карим Бензема, Ромелу Лукаку и Эмиль Форсберг (у всех по 4 гола) — уже покинули турнир.

Встреча 1/4 финала Евро-2020 проходит на стадионе «Олимпийский» в Баку (Азербайджан). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Обслуживает встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. Ассистенты — Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. В роли резервного рефери выступает россиянин Сергей Карасёв.