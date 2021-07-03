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Реакция зрителей в Петербурге на гол в ворота сборной Украины. Фото

Реакция зрителей в Петербурге на гол в ворота сборной Украины. Фото
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Зрители в фан-зоне Санкт-Петербурга встретили гол англичан в ворота сборной Украины в целом сдержанно, с редкими аплодисментами, передаёт корреспондент «Чемпионата».

Фото: «Чемпионат»

Ранее «Чемпионат» сообщал, что в петербургской фан-зоне присутствуют несколько болельщиков в символике сборной Украины.

Встреча проходит на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры Украина — Англия.

Обслуживает встречу немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом. Ассистенты — Марк Борш и Штефан Лупп. В роли резервного рефери — испанец Карлос Дель Серро Гранде.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

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