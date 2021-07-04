Червиченко: Украина ещё сырая, чтобы побеждать Англию. Кто жалуется на разгром — фантазёры

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал результат матча 1/4 финала Евро-2020 Украина — Англия (0:4).



«Украинцы сражались, бились, даже пытались отыграться. Не бросили играть даже при 0:4, что присуще российской сборной. Грех жаловаться. Украина и так прыгнула выше головы, поэтому те, кто жалуются — это даже не максималисты, а фантазёры. Фантазия — это хорошо, но надо знать меру.



Сказка закончилась. Когда можно было побеждать за счёт куража и дерзости — Украина это делала, а когда решает исключительно профессионализм — получаются вот такие игры. Украинцы ещё сырые, чтобы побеждать нынешнюю Англию.



Наши болельщики считают, что сборная России не позволила бы себя громить? Да ладно им, мы по четыре мяча от датчан пропускаем… Это всё разговоры в пользу бедных. Вот увидите, Англия обыграет ту самую Данию, которая нас громила, с разницей в несколько мячей», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.