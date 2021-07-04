Джейдон Санчо: сейчас я не хочу говорить о «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник сборной Англии Джейдон Санчо после выхода команды в полуфинал Евро-2020 ответил на вопрос о переходе из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Юнайтед».

«Честно говоря, сейчас я не хочу говорить о «Манчестер Юнайтед». Сейчас я просто хочу сосредоточиться на выступлении за сборную Англии. Чувствую себя на седьмом небе от счастья. Я просто счастлив, что получил возможность сыграть. Это особенный момент для меня. Каждый раз, когда я не играл, я возвращался к тренировкам и выкладывался на все 100 процентов. Мы знали, что сегодня будет большая игра, Украина — очень хорошая команда. Я очень рад», — приводит слова Санчо Goal со ссылкой на BBC Radio5 Live.

Санчо является воспитанником «Уотфорда» и «Манчестер Сити», а выступление на взрослом уровне начал в составе «Боруссии» в 2017 году. В сборную Англии вызывается с 2018 года. В минувшем сезоне 21-летний хавбек принял участие в 26 матчах Бундеслиги, в которых забил восемь голов (один — с пенальти) и отдал 11 результативных передач.

В четвертьфинале Евро-2020 сборная Англии разгромила Украину (4:0). В полуфинале команда сыграет со сборной Дании. Матч пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 7 июля. Начало — в 22:00 мск. Сборная Украины покидает турнир. Она дошла до стадии четвертьфинала чемпионата Европы впервые в своей истории.