В дортмундской «Боруссии» подтвердили переход Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед»

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке подтвердил информацию, что полузащитник Джейдон Санчо продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед».
«У нас есть договорённость с «Манчестер Юнайтед». Джейдон выразил желание сменить команду, мы были бы рады его сохранить. Мы не столько рады деньгам, которые получим после трансфера, сколько расстроены, что он уходит», — приводит слова Ватцке журналист Свен Вестершульце в «Твиттере».
Санчо является воспитанником «Уотфорда» и «Манчестер Сити», а выступление на взрослом уровне начал в составе «Боруссии» в 2017 году. В сборную Англии вызывается с 2018 года. В минувшем сезоне 21-летний хавбек принял участие в 26 матчах Бундеслиги, в которых забил восемь голов (один — с пенальти) и отдал 11 результативных передач.
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