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«Ростов» расстался с Арсением Логашовым

«Ростов» расстался с Арсением Логашовым
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Футбольный клуб «Ростов» на своём официальном сайте объявил об окончании сотрудничества с 29-летним защитником Арсением Логашовым.

«После возвращения в «Ростов» Логашов принял участие в 33 встречах и забил гол «Зениту» в матче Кубка России. Мы благодарим Арсения и желаем ему удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении на сайте клуба.

Арсений Логашов — воспитанник московского «Спортакадемклуба». Затем защитник выступал за «Химки», «Анжи», «Локомотив», «Факел», «Тосно» и «Балтику». В «Ростов» футболист впервые попал в 2013 году (на правах аренды из «Локомотива»), а в 2018 году подписал с ростовчанами полноценный контракт.

В минувшем сезоне Логашов на правах аренды выступал за «Химки». Арсений провёл в РПЛ за подмосковную команду семь матчей.

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