Реакция украинских болельщиков на разгром сборной в матче с Англией. Видео

Болельщики сборной Украины в огромном количестве наблюдали за матчем 1/4 финала Евро-2020 со сборной Англии (0:4) на Евро-2020 в фан-зоне. Появилось видео с реакцией людей на разгромный результат и вылет команды из турнира.

На 4-й минуте встречи нападающий Гарри Кейн открыл счёт. Сразу после перерыва Англия получила право на опасный стандарт, и Гарри Магуайр головой переправил мяч в ворота. Спустя четыре минуты Кейн оформил дубль. На 63-й минуте забил Джордан Хендерсон — 4:0.

По итогам матча сборная Англии вышла в полуфинал Евро-2020, в котором сыграет со сборной Дании. Матч пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 7 июля. Начало — в 22:00 мск. Сборная Украины покидает турнир. Она впервые в своей истории дошла до стадии четвертьфинала чемпионата Европы.