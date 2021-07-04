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Грилиш: каким же футболистом был Шевченко, и каким человеком является!

Грилиш: каким же футболистом был Шевченко, и каким человеком является!
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Полузащитник «Астон Виллы» и сборной Англии Джек Грилиш после матча 1/4 финала чемпионата Европы — 2020 с Украиной (4:0) поделился мнением о главном тренере украинской национальной команды Андрее Шевченко.

«Спасибо за добрые слова, легенда! Каким же футболистом он был, и каким человеком является», — написал Грилиш на своей странице в «Твиттере».

В полуфинале Евро-2020 Англия сыграет с национальной командой Дании. Матч 1/2 финала континентального первенства Дания — Англия пройдёт 7 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. Напомним, в первой полуфинальной паре чемпионата Европы сойдутся сборные Испании и Италии.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах.

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