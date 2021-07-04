Месси требует от «Барселоны» гарантий в своевременных выплатах, несмотря на пандемию

Нападающий Лионель Месси ведёт переговоры с «Барселоной» по возобновлению контракта. У аргентинца есть ряд требований к каталонцам.

Как сообщает Marca, Месси хочет, чтобы налоговые вопросы решались чисто и открыто. Проблемы с финансами могут серьёзно помешать его переезду в другую страну. Лионель не исключает, что через два года подпишет контракт с одним из клубов США.

Месси также требует гарантии того, что он получит деньги, согласованные при подписании контракта, даже в случае новой волны пандемии COVID-19. Аргентинец хочет убедиться, что зарплата будет поступать вовремя, даже несмотря на проблемы с заполнением стадионов и прочими коммерческими вопросами.

Очевидно, что «Барселоне» не хватает денег, поэтому руководство разговаривает с игроками, пытаясь сократить им зарплату. В рамках этих переговоров они должны решить, как будут производиться выплаты, и пока никаких конкретных решений не было принято.

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет расстаться с Миралемом Пьяничем и Самуэлем Юмтити, чтобы сохранить Месси в клубе.