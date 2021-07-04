«Сампдория» назначила экс-наставника «Пармы» на пост главного тренера
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Бывший главный тренер «Пармы» Роберто Д’Аверса стал наставником «Сампдории». Об этом сообщает официальный сайт команды. Контракт специалиста с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Кроме «Пармы», Д’Аверса работал в итальянском клубе «Виртус Ланчано».
Ранее появлялась информация, что «Сампдорию» может возглавить бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско или Алессио Дионизи, который возглавляет «Эмполи».
Напомним, после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Зенит» — «Спартак» (3:1) Тедеско объявил, что не станет продлевать контракт с московским клубом. Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019 года. Соглашение немецкого специалиста со «Спартаком» закончилось 31 мая 2021 года.
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