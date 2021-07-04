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«Милан» может приобрести Иско

«Милан» может приобрести Иско
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«Милан» может приобрести полузащитника мадридского «Реала» Иско. Об этом сообщает Milan News со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, переговоры между клубами будут непростыми, однако вероятность перехода испанца в итальянский клуб есть. Сообщалось, что мадридский «Реал», вероятно, расстанется сразу с несколькими футболистами основы в летнее трансферное окно.

В сезоне-2020/2021 Иско провёл за мадридский «Реал» 25 матчей в чемпионате Испании и отдал 2 результативные передачи. Он также провёл три встречи в Лиге чемпионов.

Также сообщалось, что вернувшийся в «Реал» из аренды полузащитник Мартин Эдегор может заменить Иско в команде, так как испанец уже почти находится вне клуба.

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