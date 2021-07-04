«Милан» может приобрести Иско

«Милан» может приобрести полузащитника мадридского «Реала» Иско. Об этом сообщает Milan News со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, переговоры между клубами будут непростыми, однако вероятность перехода испанца в итальянский клуб есть. Сообщалось, что мадридский «Реал», вероятно, расстанется сразу с несколькими футболистами основы в летнее трансферное окно.

В сезоне-2020/2021 Иско провёл за мадридский «Реал» 25 матчей в чемпионате Испании и отдал 2 результативные передачи. Он также провёл три встречи в Лиге чемпионов.

Также сообщалось, что вернувшийся в «Реал» из аренды полузащитник Мартин Эдегор может заменить Иско в команде, так как испанец уже почти находится вне клуба.