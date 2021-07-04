Виктор Онопко: в 1/4 финала Евро-2020 не вышли многие ведущие сборные, а Украина вышла

Бывший защитник сборной России Виктор Онопко оценил выступление национальной команды Украины на Евро-2020.

«Если брать весь турнир, который провела сборная Украины, то они играли неплохо. Они вышли из группы: там были очень интересные игры, например, когда в матче с Голландией они отыгрались при счёте 2:0, потом правда проиграли, обыграли Македонию, обыграли Швецию, вышли в 1/4… Были интересные игры в плане самоотдачи, реализации моментов, голов, которые были забиты. Но были и неприятные моменты: те же травмы, которые не позволили сыграть тому же Малиновскому, который является очень важным звеном, Зинченко перешёл играть в опорную зону, потому что у него было микроповреждение, в этой зоне ему было комфортнее играть из-за травмы.



В целом, это уровень, который довёл сборную Украины до четвертьфинала — это хороший показатель. Я положительно отношусь к их выступлению, если брать в целом все игры, которые провела команда, мне понравилась игра сборной Украины. Хорошая работа Шевченко. Чтобы проходить дальше, надо делать какие-то другие шаги. В четвертьфинал не вышли многие ведущие сборные как Франция, Нидерланды, а сборная Украины вышла», — сказал Онопко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.