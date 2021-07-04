Сенатор Пушков: Украине контур Крыма на футболках не помог

Сенатор Российской Федерации Алексей Пушков прокомментировал итоги матча 1/4 финала Евро-2020 Украина — Англия (0:4).
«Всё ясно: Англия блестяще побеждает, Украине контур Крыма на футболках не помог. И полуфинал Украине в любом случае не светил: слишком велика разница в классе команд. Всё закономерно», — написал Пушков в своём телеграм-канале.
На 4-й минуте встречи нападающий Гарри Кейн открыл счёт. Сразу после перерыва Англия получила право на опасный стандарт, и Гарри Магуайр головой переправил мяч в ворота. Спустя четыре минуты Кейн оформил дубль. На 63-й минуте забил Джордан Хендерсон — 4:0.
По итогам матча сборная Англии вышла в полуфинал Евро-2020, в котором сыграет со сборной Дании. Матч пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 7 июля. Начало — в 22:00 мск. Сборная Украины покидает турнир. Она впервые в своей истории дошла до стадии четвертьфинала чемпионата Европы.
- 4 июля 2021
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