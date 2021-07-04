Женский «Локомотив» обыграл «Зенит» и упрочил лидерство в чемпионате
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В 14-м туре женского первенства московский «Локомотив» переиграл петербургский «Зенит». Встреча проходила на стадионе «Смена СДЮШОР — Академия „Зенита“ в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Форвард московской команды Алёна Ружина забила единственный гол на 54-й минуте матча. Защитницу «Зенита» Веру Симановскую удалили на 78-й минуте матча.
Женская команда «Локомотива» набрала 37 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» (31) располагается на втором месте. На третьем — московский ЦСКА (25).
Действующим чемпионом женского первенства является ЦСКА. Женский «Локомотив» выступает в чемпионате с 2018 года, в 2019 и 2020 годах команда становилась серебряным призёром.
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