Женский «Локомотив» обыграл «Зенит» и упрочил лидерство в чемпионате

В 14-м туре женского первенства московский «Локомотив» переиграл петербургский «Зенит». Встреча проходила на стадионе «Смена СДЮШОР — Академия „Зенита“ в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Форвард московской команды Алёна Ружина забила единственный гол на 54-й минуте матча. Защитницу «Зенита» Веру Симановскую удалили на 78-й минуте матча.

Женская команда «Локомотива» набрала 37 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» (31) располагается на втором месте. На третьем — московский ЦСКА (25).

Действующим чемпионом женского первенства является ЦСКА. Женский «Локомотив» выступает в чемпионате с 2018 года, в 2019 и 2020 годах команда становилась серебряным призёром.