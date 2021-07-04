«Севилья» подписала вратаря, забившего в ворота «Атлетико»

29-летний бывший голкипер «Эйбара» Марко Дмитрович стал футболистом «Севильи».

«Клуб достиг договоренности с голкипером Марко Дмитровичем, который станет игроком «Севильи» в следующие четыре сезона. Дмитрович прибыл в Севилью в воскресенье и будет представлен завтра в 12:30 в пресс-центре стадиона „Рамон Санчес-Писхуан“, — сообщает пресс-служба „Севильи“.

В прошлом сезоне матче 19-го тура испанской Примеры с мадридским «Атлетико» Дмитрович реализовал пенальти, назначенный за фол против Йосинори Муто. Для сербского вратаря этот гол стал первым в карьере.



Дмитрович провёл за «Эйбар» 131 матч, пропустил 180 голов, забил один мяч. Голкипер является воспитанником «Црвены Звезды». Выступал также за испанский «Алькоркон», венгерский «Уйпешт» и английский «Чарльтон». За сборную Сербии Дмитрович сыграл 18 матчей.