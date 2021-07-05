«Млада-Болеслав» объявила о переходе Татаева в «Аланию»

«Млада-Болеслав» объявила о переходе защитника Александра Татаева в «Аланию».

«Татаев оказался в городе Млада-Болеслав и перешёл в российский клуб ПФК «Алания Владикавказ», где вырос, играя в футбол. Татаев утром попрощался со своими товарищами в «Млада-Болеслав» и ранним вечером сел в самолет в Праге, который доставил его домой", — говорится в заявлении в «Инстаграме» «Млада-Болеслав».

Ранее «Чемпионат» сообщал о том, «Алания» собирается приобрести Татаева у «Млады-Болеслав».

Татаев является воспитанником «Краснодара», а за «Младу-Болеслав» выступает с 2019 года. В минувшем сезоне 22-летний защитник провёл 14 матчей в чемпионате Чехии, забил два гола, а также получил две жёлтые карточки. В феврале 2021 года Алексей заявил, что желает вернуться в Россию.

В 2015 году Татаев в составе юношеской сборной России (до 17 лет) принимал участие в чемпионате Европы. На турнире сыграл пять матчей и стал автором единственного гола в матче 1/4 финала со сборной Англии. В том же году принял участие в юношеском чемпионате мира, где сыграл в трёх матчах.